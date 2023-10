Un jour, le soir de Giacomo Nanni nous plonge dans une déambulation mélancolique dans les rues de Paris où un personnage désargenté se trouve au bord du gouffre. Les souvenirs éthérés des jours précédents nous révèlent progressivement le drame qui a brusquement épuisé ses maigres réserves financières.

Le dialogisme des précédents ouvrages de Giacomo Nanni cède la place au monologue qui nous plonge directement dans les pensées d'un seul personnage.

L'auteur développe un système énonciatif subtil proche de l'album illustré où le texte et l'image (et les images) sont physiquement désolidarisé(e)s mais dialoguent narrativement. Il opère ainsi un décalage qui s'accorde particulièrement bien à cette histoire à la rencontre entre les genres, à cette construction à rebrousse temps qui donne à ce drame social des allures de polar.

Les dessins, comme toujours avec Giacomo Nanni, sont magnifiques. On retrouve le style qu'il emploie depuis maintenant plusieurs années mais il réalise cette fois les diverses trames colorées à la main. On retrouve ainsi des espaces de flottement graphique qui incarnent particulièrement les errements du personnage. Les images se posent ainsi en miroir de ce récit atmosphérique où les pages incandescentes illuminent le regard tandis que les ambiances plus feutrées, souvent teintées de bleus, ramènent au trouble et à la distance au monde du personnage.

De Chroniquette à Histoire de ma fuite jusqu'au sublime Acte de Dieu qui a marqué un véritable tournant, chaque album de Giacomo Nanni se vit comme une expérience de lecture singulière et compose ainsi une des œuvres les plus passionnantes à suivre.