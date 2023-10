Il faut bien avouer que les températures actuelles sont une réelle invitation au voyage et c’est précisément ce que vous ferez en picorant dans ce grand petit dictionnaire insolite du Brésil qui vient de sortir aux éditions Cosmopole;

Izabella Borges vous entraîne à la visite de ce pays continent où se côtoient les mégalopoles et la nature la plus sauvage. Un pays où la diversité culturelle est à l’image de sa grande histoire. Un pays dont on ignore pas les problèmes et les blessures profondes mais où une danse peut résoudre beaucoup.

Ce petit livre vous donne envie de grignoter des tira-gosto avec de bons amis et des rencontres fortuites et ça #actualitteaime !