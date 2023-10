Faire justice

Elsa Deck Marsault examine de près un milieu militant qui plaide pour la justice sociale et l'abolitionnisme pénal mais utilise des approches punitives pour traiter les conflits internes.

Cette tendance met souvent de côté les besoins des victimes au profit d'une focalisation sur la sanction des coupables. La critique du moralisme progressiste montre que les milieux militants se concentrent davantage sur la régulation symbolique des comportements internes plutôt que sur des actions concrètes à grande échelle.

La justice transformatrice, en revanche, aborde la violence en tenant compte du contexte sociopolitique plus large. Ce livre, écrit par une « militante gouine », propose une alternative, en posant les bases d'une justice transformatrice qui prend soin des victimes et vise une transformation plus profonde de la société.