Les prix littéraires de Lire en Poche, cuvée 2023

Le prix de Littérature française récompense l’auteur et l’éditeur. Il est décerné par un jury de 10 lecteurs, renouvelés chaque année, qui se réunissent à la médiathèque de Gradignan.

La lauréate est Isabelle Duquesnoy, pour son roman La Pâqueline, Ou les mémoires d'une mère monstrueuse, publié chez Points.

Le prix de Littérature traduite, qui récompense le traducteur et l’éditeur, est décerné par les libraires exposant sur le salon. 1798, une année noire pour la Pâqueline ! Entre le jugement de son fils Victor, ternissant son image, et la perte de sa demeure dans un incendie, les épreuves s'accumulent. Trouvant refuge chez ce même fils, devenu prospère grâce à son métier d'embaumeur et à des activités louches, elle élabore un plan audacieux. Elle décide de révéler les ombres de son passé en inscrivant ses confessions sur les murs de sa nouvelle demeure. Son objectif ? Le priver de sa fortune. Mais qui est vraiment cette Pâqueline, capable d'inspirer à la fois répulsion, rires et émotion ?

La lauréate 2023 Anne Plantagenet pour Notre part de nuit de Mariana Enriquez, également chez Points.

Un père et son jeune fils, Caspar, sillonnent les routes d'Argentine, comme s'ils étaient pourchassés. Quelle est leur destination ? De qui tentent-ils de se dissimuler ? La mère de Caspar a mystérieusement disparu, tout comme son père autrefois. Caspar porte en lui un lourd héritage : il est prédestiné à être un intermédiaire pour une énigmatique organisation occulte. Cette dernière cherche à communiquer avec les forces obscures afin de dévoiler les secrets de l'immortalité. Ce récit, mêlant réalité historique et éléments surnaturels, nous plonge dans une atmosphère à la fois poétique et terrifiante, empreinte de nuances gothiques.

Le prix de Littérature jeunesse récompense l’auteur et l’éditeur. il est décerné par des classes de cm1/cm2 et 6e des écoles et collèges de la commune.

Le lauréat 2023 est Adrien Tomas, pour Ultimage le maître des magies. Les quatre éléments chez Rageot.

Dans un grenier breton de l'ancestrale demeure familiale, Maël tombe sur un vieux livre mystique ayant jadis appartenu à son arrière-grand-mère. Alors qu'il s'attarde sur cette trouvaille, un corbeau d'une étrange couleur verte, capable de parler, l'emporte vers un univers inconnu : Oara. Dans ce monde, une révélation attend Maël : il serait l'ultime ultimage, un enchanteur d'une puissance inégalée, maître de toutes les formes de magie. Grâce à ce don, il devient la lumière d'espoir pour les insurgés d'Oara, qui aspirent à détrôner le despote Léothax, connu pour sa brutalité. Cependant, avant de se mesurer à lui et d'envisager un retour sur Terre, Maël doit maîtriser ses pouvoirs. C'est alors qu'il croise le chemin de Qana, une sorcière flamboyante à la peau azurée et parsemée de taches. Elle l'initie aux arts mystiques à la Tour des Eléments, sanctuaire dédié à l'étude des pouvoirs élémentaires. Les leçons de Maël débutent.

Le prix Sud-Ouest/Lire en Poche du polar, qui récompense l’auteur, est décerné par les internautes. le vote était ouvert à tous, du 30 avril au 2 juillet, sur le site de Lire en Poche et celui de Sud-Ouest.

La lauréate 2023 est Melvina Mestre pour Crépuscule à Casablanca (points policier)

Valentine, une mère dévouée, est confrontée à un mystère ancestral qui semble affecter son fils. Élevant seule Milo, un garçon de onze ans qui n'a jamais prononcé un mot, elle est bouleversée le jour où il parle soudainement en réaction à une publicité sur la Grèce, et ce, dans une langue qu'elle ne reconnaît pas. Puis, aussi soudainement qu'il a parlé, Milo replonge dans son silence. Face à cette énigme, Valentine se sent isolée : ni sa famille, ni le père de Milo ne la croient. Seule Jen, sa fidèle amie, la soutient. Lorsque Milo réagit à nouveau devant des images de Salonique, Valentine est déterminée à comprendre le lien entre cette ville inconnue et son fils. Dans ce récit envoûtant, le passé et le présent s'entremêlent, révélant de sombres secrets familiaux. Valentine parviendra-t-elle à dénouer les fils du passé pour offrir un avenir à Milo ? Qui sont ces ombres du passé qui semblent vouloir entrer en contact avec eux ? Peut-il y avoir des esprits qui refusent d'être relégués dans l'oubli ? Et jusqu'à quel point les cicatrices du passé peuvent-elles influencer le présent ?

