Jon Fosse, Prix Nobel de Littérature 2023

Depuis Stockholm, l'Académie suédoise a révélé le nom du Prix Nobel de Littérature 2023. Il revient cette année à Jon Fosse, écrivain norvégien, romancier et essayiste né en 1959, qui faisait partie des favoris de cette cuvée.

L'Académie suédoise a distingué Fosse en saluant « ses pièces surprenantes et sa prose, qui permettent de formuler l'indicible ». L'auteur devient le 103e homme lauréat du Prix Nobel de Littérature, qui n'a été décerné qu'à 17 femmes depuis sa création.

Jon Fosse est le quatrième Norvégien à recevoir la récompense, bien après Bjørnstjerne Martinus Bjørnson, en 1903, Knut Hamsun, en 1920, et Sigrid Undset, en 1928.

En France, les œuvres de Jon Fosse sont publiées par plusieurs maisons d'édition. Citons ainsi, entre autres, ses pièces Rêve d'automne, Visites, Dors mon petit enfant, Et jamais nous ne serons séparés, publiées en recueil par L'Arche en 2021 (traduction de Terje Sinding), mais aussi Je suis le vent et Les jours s'en vont, également chez L'Arche (toujours traduits par Terje Sinding).

Ce célèbre dramaturge — « un des plus joués au monde », selon l'Académie suédoise — est aussi romancier : L'autre nom a ainsi été publié par les éditions Christian Bourgois en septembre 2021, dans une traduction de Jean-Baptiste Coursaud. Fosse est par ailleurs l'auteur de recueils poétiques, de livres jeunesse et a signé plusieurs traductions.

Comme le veut la tradition depuis quelques années, la cérémonie d'annonce a été retransmise en direct sur de nombreux réseaux sociaux.

Le pactole du Nobel

Chaque année depuis 1901, le Prix Nobel de littérature salue un auteur ou une autrice et son oeuvre. Le chimiste Alfred Nobel, créateur des récompenses qui portent son nom, écrivait dans son testament que le lauréat choisi doit avoir « fait la preuve d'un puissant idéal », autrement dit que son œuvre a su rendre de grands services à l'humanité.

La prestigieuse récompense s'intègre au sein des Prix Nobel, qui distinguent des personnalités dans différentes catégories (physique, chimie, physiologie ou médecine et paix). Le Prix Nobel de littérature est décerné par l'Académie suédoise, une des académies royales de Suède, qui peut être comparée à l'Académie française.

La médaille d’or et le diplôme du Nobel sont accompagnés de 9 millions de couronnes suédoises (environ 865.000 €).

Le Prix Nobel de littérature a salué, au cours de son histoire, une majorité d'auteurs anglophones, 31 au total, mais a sélectionné des hommes et des femmes d'une quarantaine de nationalités. La France figure ainsi en tête des pays accueillant le plus de lauréats, 15, en tout, dont le premier de l'histoire de la récompense, le poète Sully Prudhomme, en 1901.

Jon Fosse succède à Annie Ernaux, lauréate en 2022, et Abdulrazak Gurnah, qui, en 2021, était devenu le premier Prix Nobel de littérature de la Tanzanie. Parmi les plus célèbres Prix Nobel de Littérature, signalons notamment Rudyard Kipling (1907), Selma Lagerlöf (1909), George Bernard Shaw (1925), Thomas Mann (1929), Hermann Hesse (1946), André Gide (1947), Albert Camus (1957), Gabriel García Márquez (1982), Wole Soyinka (1986), Toni Morrison (1993) ou encore J. M. G. Le Clézio (2008).

Une autrice chinoise en favorite

Chaque année, les paris se déchainent autour du nom de l'heureux ou de l'heureuse élue - pour le plus grand bonheur des bookmarkers - et, chaque année, l'Académie suédoise se fait un plaisir de déjouer les prédictions. À l'exception notable de 2022, puisque l'on comptait Annie Ernaux parmi les favoris, et de 2023 : parier sur les plus en vue ne sera bientôt plus rentable...

En 2023, l'autrice chinoise Can Xue figurait en tête de liste, à 4 contre 1. Régulièrement citée parmi les écrivains les plus méritants, elle avait notamment le vent en poupe en 2011, sans succès. Âgée de 70 ans, influencée par Franz Kafka, elle a vu plusieurs de ses livres traduits en français, dont La rue de la boue jaune, par Geneviève Imbot-Bichet (Bleu de Chine, 2001).

Derrière elle, l'écrivain norvégien Jon Fosse, donc, l'Australien Gerald Murnane ou encore la poétesse canadienne Anne Carson, saluée par le Prix Princesse des Asturies en 2020. On retrouvait aussi dans les pronostics les habituels déçus : Ngũgĩ wa Thiong’o, Thomas Pynchon, Haruki Murakami, Michel Houellebecq ou Margaret Atwood.

Signalons, cette année, un intérêt maintenu pour Salman Rushdie, victime d'une tentative d'assassinat en août 2022 aux États-Unis. Toutefois, l'Académie suédoise répugne habituellement à se caler sur l'actualité ou la politique - même si ses choix ont indéniablement un aspect politique.

Contexte international agité

Malgré cette volonté affichée de se tenir loin du tumulte du monde, l'Académie suédoise est bien entendu influencée par les événements géopolitiques de l'année écoulée. Outre le cas Rushdie, elle aurait pu choisir de récompenser une personnalité russe dissidente, opposée à l'invasion de l'Ukraine, ou une autrice iranienne, par exemple, afin de marquer son soutien à la lutte pour la liberté d'expression.

Dans tous les cas, le choix de l'Académie est jugé à travers le prisme de la diversité, aussi bien des genres (Annie Ernaux n'était que la 17e femme à recevoir le Prix Nobel de Littérature) que des nationalités. Sur ce dernier point, le palmarès de la récompense reste essentiellement européen et nord-américain, depuis sa création. Et le choix de Jon Fosse ne vient pas contredire cette habitude.

L'image publique de l'institution elle-même a considérablement remis en cause sa légitimité à sacrer, année après année, un écrivain parmi tant d'autres. En 2018, en plein mouvement #MeToo, le Français Jean-Claude Arnault, époux d’une académicienne, avait été accusé de viols et de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, et a depuis été condamné. Il est également soupçonné d'avoir dévoilé le nom de plusieurs lauréats, bafouant ainsi les règles du secret en vigueur au sein de l'Académie suédoise, et d'avoir exercé une influence notable sur les choix.

Photographie : Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach