ToutlemondedétesteLouise

« Aujourd'hui je fête mes 12 ans. Et je vais avoir un téléphone. »

Louise vient d'avoir 12 ans et après maintes et maintes négociations avec ses parents, elle réussit enfin à avoir un téléphone. Sous les conseils de sa meilleure amie Romy, elle s'inscrit à un réseau social et tout se passe bien jusqu'au jour où un malentendu - un garçon - vient troubler la relation entre Louise et Romy, et cette dernière s'empresse de raconter la version de son histoire avec le hashtag #EverybodyhatesLouise.

C'est alors que tout se bouscule : les rumeurs ne s'arrêtent pas, les torrents de haine ne semblent pas se calmer et une décision doit être prise.

Un livre qui parle parfaitement de l'harcèlement et du cyber-harcèlement à l'école et qui met en alerte le lecteur. Comme Louise, les victimes peuvent cacher la souffrance très facilement à cause de la honte qui les submerge - et cette douleur peut passer inaperçue même quand l'enfant vit sous le même toit que ses parents.

L'autrice a pu décrire avec précision et réalisme les conséquences des photos et des commentaires haineux sur la personne visée et ciblée. Les émotions noient à tel point qu'il n'y a que deux échappatoires : arrêter tout de son côté ou chercher de l'aide. Annelise Heurtier nous offre alors les deux versions de l'histoire. Une qui brise la vie de toute une famille, l'autre qui nous montre qu'une simple phrase peut sauver. Un simple "Non, ça ne va pas très bien" fait la différence.

« Je me déteste. Tout est ma faute. Du début à la fin, chaque fois j'ai réagi comme il ne fallait pas. [...] Je me suis crue plus maligne, je suis juste stupide. Tellement stupide. [...] Everybody hates Louise. Ca se comprend. »

OU

« Peut-être que c'est le moment. LA dernière occasion de tout avouer. Peut-être qu'elles auraient la solution, qu'elles pourraient m'aider, faire que tout s'arrête enfin. Me rendre ma vie d'avant. [...] Peut-être que c'est possible ? »