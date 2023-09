Pour ses 12 ans, Louise reçoit le cadeau de ses rêves : un smartphone. Et même si celui-ci s'assortit d'un " contrat " d'utilisation rédigé par ses parents, elle est folle de joie ! Après quelques hésitations et sous la pression des amies, elle se crée un compte sur LikeMe, le réseau social à la mode. Mais tout bascule à cause d'un malentendu lié à un garçon. Se sentant trahie, sa meilleure amie raconte sa version des faits sur les réseaux, et la situation dégénère. Louise voit alors sa propre image lui échapper, seule face à des torrents de haine... Un récit de cyberharcèlement qui montre brillamment que quelques mots peuvent parfois tout changer, à travers deux fins différentes". Parce que le cyberharcèlement n'arrive pas qu'aux autres et qu'il ne faut jamais cesser d'en parler, #ToutlemondedétesteLouise fera réfléchir les adolescents connectés sur l'utilisation et l'impact des réseaux sociaux. Une histoire édifiante et salvatrice. " Cécile Ribault-Caillol, France Info