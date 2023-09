Le Dossier Thanatos

À titre très personnel, je me méfie des ouvrages qui s’inscrivent dans les pas d’auteurs de renom, de même que l’argument d’autorité (pour ne pas dire autoritaire), m’a toujours gêné dans son principe. Invoquer Conan Doyle — auteur de Sherlock Holmes — revenait donc, soit à une provocation, soit une provocation.

J’ai donc cédé.

Et dès les premières cases, le dessin de Jean-Louis Thouard prend de court : je crois avoir achevé une première lecture, sans même prêter attention aux phylactères. Captivé — allez, osons : ensorcelé.

Puis, j’y suis revenu : l’histoire de Roger Seiter. La médecine, donc la science, fraye avec le mystique et le spiritisme. Et le jeune Conan Doyle, tout juste âgé de 18 ans, qui suit des cours dans l’hôpital d’Emdinbourg… pour finir par enquêter sur des crimes aux accents occultes.

Captivé, vous dis-je…