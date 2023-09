Modigliani. Un peintre et son marchand

Le peintre qui arrive à Paris en 1906, Amedeo Modigliani, s’expose au musée de l’Orangerie du 20 septembre au 15 janvier 2024. Toute exposition de cette qualité s’accompagne de son catalogue. Celui-ci a été réalisé par l'historienne de l’art Simonetta Fraquelli et la conservatrice au Musée de l’Orangerie, Cécile Girardeau. Le bel ouvrage édité par Flammarion met en valeur la relation du grand peintre avec Paul Guillaume. Ça tombe bien, c’est le thème de l’exposition…

Il explore ce moment clé dans la vie d'Amedeo Modigliani : l'époque où Paul Guillaume est devenu son marchand d'art. Une relation complexe, et un éclairage sur la manière dont Guillaume a influencé la carrière de Modigliani. Plus de cent toiles, cinquante dessins et une dizaine de sculptures du maître Italien sont passés par les mains du marchand d’art.

L'exposition présente une sélection d'œuvres emblématiques, y compris cinq peintures de Modigliani conservées au musée de l'Orangerie. Ces œuvres incluent des portraits de figures influentes de l'époque à Paris, telles que Max Jacob, André Rouveyre et Jean Cocteau, ainsi que des portraits intimes de Béatrice Hastings et Jeanne Hébuterne, les femmes importantes dans la vie de l'artiste.

Le peintre et sculpteur italien né en 1884 et décédé en 1920, est principalement connu pour ses portraits et nus au style distinctif caractérisé par des formes allongées. Actif à Paris durant la période de l'avant-garde, il a côtoyé des artistes comme Picasso et Brancusi. Une vie courte et tumultueuse, souvent marquée par la maladie et la pauvreté, et malgré tout, l'un des artistes les plus importants du 20e siècle.