Après une Saison des Roses réussie et remarquée, Chloé Wary revient avec Rosigny Zoo, un très beau livre qui voit l'autrice gagner en maturité graphique et en densité narrative. À peine sorti, il figure déjà dans la sélection du prix littéraire des Inrockuptibles, section bande dessinée.

Chloé Wary replace son histoire dans la banlieue de Rosigny où prenait déjà place son precedent album. On retrouve d'ailleurs au fil des pages des évocations et même l'apparition de personnages de celui-ci, conférant l'impression qu'au delà des histoires, l'autrice façonne un monde en soi, renforçant l'effet de réel qui se dégage de ses livres.

Wary multiplie les protagonistes, et si l'on pourrait reprocher au personnage principal une forme de naïveté (ce que fait l'un des personnages du récit), les personnages secondaires sont particulièrement réussis, plus en aspérités. Ils sont véritablement encrés dans le réel, au pied du mur, s'évertuant à sortir de situation difficile la tête haute.

La grande qualité de l'écriture de l’autrice réside sans aucun doute dans sa capacité à ne pas poser de jugement et rendre chacunes et chacuns belles et beaux malgré les tourments, car tellement vivants, resplendissant.es dans leur humanité. Plus encore, les différents récits incarnent une réalité actuelle, mettent à jour des problématiques contemporaines et donnent ainsi à penser sur un grand nombre de politiques publiques.

Les dessins, réalisés au feutre en couleur (avec quelques interventions d'aquarelle ou d'eau sur ces couleurs ) offrent des images qui teintent la cité de nuances fauvistes et expressionnistes sans jamais sacrifier au lisible. Les cases resplendissent pour donner forme à des paysages urbains qui enferment une poésie visuelle et que l'on cantonne bien trop souvent au sordide.

Rosigny Zoo confirme que Chloé Wary est une grande autrice dont les albums décrivent avec justesse une réalité trop peu dépeinte