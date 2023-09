Permanent Midnight (trad. Philippe Aronson et Emmanuelle Aronson) de Jerry Stahl, c'est comme plonger tête la première dans un cocktail explosif d'Hollywood, où les paillettes se mélangent à la poudre blanche et où les seringues remplacent les feutres. Stahl, cet électron libre, nous embarque dans son autobiographie, oscillant entre un humour décapant et une mélancolie à fleur de peau.

Visualisez un scénariste doué, empochant des chèques à six chiffres pour des sitcoms, tout en cherchant sa veine dans les recoins sombres des studios. C'est brut, c'est audacieux, et ça vous prend aux tripes ! On oscille entre rires nerveux et larmes amères face à cette descente aux enfers.

Si vous voulez une histoire à l'eau de rose, détournez-vous. Mais si l'appel du gouffre d'Hollywood vous attire, sautez le pas ! Permanent Midnight, c'est comme une virée en montagnes russes dans l'âme tourmentée d'un créateur.

Et si vous hésitez encore, sachez que ce n'est pas qu'une simple introspection : c'est une plongée vertigineuse dans les méandres d'un artiste cherchant sa lumière. Aventuriers, prêts pour le grand saut ?