Marie Favreau lauréate du Grand Prix des Rendez-vous de l'histoire 2023

Ce prix distingue un livre d'histoire rédigé en français qui a apporté une contribution notable soit à l'avancée de la recherche historique, soit à sa popularisation, sans distinction de période.

Chaque année, un panel de professeurs et d'experts universitaires en Histoire établit une sélection d'ouvrages pour ce prix.

Les Mongols sont surtout connus pour leur goût de la conquête. Dans cette première histoire complète de la Horde, la partie occidentale de l'Empire mongol qui a surgi après la mort de Gengis Khan en 1227, Marie Favereau montre brillamment que leurs réalisations allaient bien au-delà : pendant trois siècles, la Horde fut l'une des forces motrices du développement mondial, à l'aune de ce qu'avait été la Rome antique.

Elle a laissé un profond héritage en Europe, en Russie, en Asie centrale et au Moyen-Orient. Noyau central de l'essor marchand eurasien des XIIIe et XIVe siècles, elle fut un canal vital de ces échanges sur des milliers de kilomètres. Son régime politique unique récompensait les administrateurs et les diplomates habiles et engendra un ordre économique à la fois très mobile, organisé et innovant. Depuis son campement impérial sur le cours inférieur de la Volga, elle a fourni un modèle inédit qui allait s'imposer et évoluer pour unifier sous son égide un espace divisé aujourd'hui entre le Kazakhstan, l'Ukraine, la Russie et l'Europe de l'Est.

Le peuple des steppes y créa des institutions qui transformèrent les rapports de force entre les hiérarchies locales et stimulèrent l'essor des villes. Grâce à sa diplomatie orientée vers le commerce, son influence s'étendit le long des routes du nord bien au-delà de ses frontières. Ses khans dominèrent les princes russes et les begs turcs, résistèrent à la grande peste et s'adaptèrent à la géopolitique mouvante du XVe siècle.

Les Mongols remodelèrent en profondeur l'espace slave, contribuèrent à l'épanouissement de l'Islam et forgèrent de nouvelles alliances avec les Mamelouks, les Lituaniens, les Polonais, les Italiens et les Allemands. Ils sont à l'origine de l'une des premières mondialisations.

- Présentation de La horde - Comment les Mongols ont changé le monde, par l'éditeur