Prix des Rendez-vous du premier roman : 8 titres québécois et franco-canadiens

Les lauréats et lauréates ont été sélectionnés par les trois membres du comité de sélection 2023 : Pascale Brisson-Lessard (libraire), Anne-Isabelle Tremblay (bibliothécaire) et Myriam Vincent (autrice et éditrice).

Ce jury a lu la totalité des premiers romans québécois et franco-canadiens parus dans ces 12 derniers mois. Les critères de sélection ont reposé sur la construction du roman, le traitement du sujet, la qualité de l’écriture, le caractère novateur et le plaisir de lecture.

Les sélectionnés sont :

Atlantique Nord, de Romane Bladou (La Peuplade)

Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour (Alto)

L'or des mélèzes, de Carole Labarre (Mémoire d'encrier)

Sauf quand je suis un aréna, de Frédérique Marseille (Ta mère)

Mélasse de fantaisie, de Francis Ouellette (La Mèche)

Le plein d'ordinaire, d'Étienne Tremblay (Les Herbes rouges)

La maison de mon père, d'Akos Verboczy (Boréal)

Hors-sol, de Philippe Yong (Mémoire d'encrier)

Ces titres seront lus et discutés par tout le réseau international de Lectures Plurielles (Europe, Canada, Laos, Burkina Faso), qui rassemble 3000 lectrices et lecteurs. Au Canada, 200 d'entre eux se rencontreront pendant six mois pour débattre de cette sélection, à laquelle s’ajoutera, en octobre, huit titres d’autrices et auteurs francophones hors Canada. Au terme de la saison, la deuxième sélection sera désignée par les clubs.

Pour finir, les favoris iront à la rencontre des clubistes des diverses régions pour une troisième sélection. Le ou la lauréate sera invité au Festival littéraire international Metropolis bleu et au Festival du premier roman de Chambéry, puis recevra le Prix des Rendez-vous du premier roman — Lectures plurielles, doté d’une bourse de 1000 $.

Lors de l'édition 2022-2023, les lauréats étaient Maxime Raymond Bock pour Morel (Le Cheval d’août) et Giuliano Da Empoli avec Le mage du Kremlin (Gallimard).

Pour rejoindre l'un des clubs du réseau des Rendez-vous du premier roman, c'est ici.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones