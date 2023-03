Premiers romans : Maxime Raymond Bock et Giuliano da Empoli primés

Les noms des deux lauréats ont été annoncés par des lectrices de différents clubs le mercredi 15 mars lors d'un événement en direct sur la page Facebook des Rendez-vous du premier roman et du Festival du premier roman de Chambéry.

Pour cette 10e saison, plus de 200 lectrices et lecteurs étaient rassemblés dans 24 clubs dans différents lieux au Québec et en Ontario : librairies, bibliothèques, universités, etc. Les clubistes ont lu et débattu autour de la sélection de 16 premiers romans, huit titres québécois et huit titres hors-Canada.

Les deux lauréats ont été conviés à participer à des activités dans le cadre du Festival littéraire international Metropolis bleu 2023, et prendront part au Festival du premier roman de Chambéry, du 10 au 14 mai 2023.

Le lauréat québécois, Maxime Raymond Bock, recevra également un prix doté d'une bourse de 1000 $ offerte par l'UNEQ. Une tournée québécoise sera également organisée dans les prochains mois avec les favoris québécois des clubs de lecture.

La 10ᵉ saison des Rendez-vous du premier roman est proposée par l'UNEQ et la Fondation Lire pour réussir. Ces rendez-vous visent à instaurer une dynamique francophone autour des premiers romans, initiée par le Festival du premier roman de Chambéry, en France, et l’UNEQ.

Lors de la saison 2021-2022, Furie de Myriam Vincent (Poètes de brousse) et Le Démon de la Colline aux Loups de Dimitri Rouchon-Borie (Le Tripode) avaient été salués.

