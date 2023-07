C’est un 28 juillet 1794, pardon un 10 thermidor an II que Robespierre perdit la tête. Depuis personne n’est tombé d’accord sur ce qu’était cet homme. La chercheuse associée au Centre d’histoire du XIXe siècle de Panthéon Sorbonne qu’est Marion Pouffary tente elle aussi de répondre à cette fameuse question : « Robespierre monstre ou héros ? » publié aux presses universitaires Septentrion.

Et de nous démontrer que l’imagerie de Maximilien Robespierre est mouvante en fonction des perturbations politiques ayant cours depuis la fin de la Révolution française. Que de légendes collent à la peau de L’Incorruptible ! Quatre légendes noires (rapprochées des quatre courants politiques que sont les conservateurs, les libéraux, les communistes et les anarchistes) et une légende dorée (chez les républicains radicaux).

Une étude qui outre d’essayer de cerner cet homme contrasté, analyse les différents courants politiques depuis la fin du XVIIIe et qui explique comment tous sans exception, ont utilisé l’imagerie Robespierre.

Instructif.