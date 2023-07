Vous venez de fêter le 14 juillet qui vient commémorer la fête de la Fédération qui elle-même venait célébrer la prise de la Bastille survenue un an plus tôt et étant considérée comme acte fondateur de la Révolution française !

Quelle belle occasion de se (re)plonger dans cet épisode historique et, au passage, de tordre le coup aux idées reçues car comme le dit l’historien, auteur de ce livre, Antoine Boulant, « les réalisations concrètes et immédiates de la Révolution pesèrent parfois moins que l’héritage idéologique qu’elle légua aux générations suivantes ».

À découvrir dans la collection « Vérités et légendes » aux éditions Perrin. Petit et pas cher, ah ça ira, ça ira, La Révolution française dans la valise !