Étude approfondie de l'évolution historique de la civilisation occidentale, La Civilisation des moeurs s’avère un outil indispensable de compréhension du monde. Norbert Elias, sociologue et philosophe allemand, examine les changements sociaux, culturels et politiques qui ont façonné l'Occident depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne.

Des transformations qui survinrent dans les sociétés médiévales jusqu’à la formation des États-nations et l'émergence de la monarchie absolue, se déroulent le parcours ayant mené à une plus grande centralisation du pouvoir et à une évolution des structures sociales.

Cet Occident, façonné par des valeurs et des normes sociales, est ausculté dans ses comportements les plus “civilisés” – l'autodiscipline, la maîtrise de soi et la répression des instincts violents. Voilà comment les “moeurs” ont façonné les populations.

Mais cet Occident est aussi pétri de violence, dans sa dynamique même. Au point que l'État moderne s’est attribué le monopole de la violence légitime, influençant les relations de pouvoir au sein de la société.

Industrialisation, modernisation et mondialisation introduisirent des changements économiques et technologiques. Et par là même ont transformé la société occidentale.

Mais l’ouvrage serait incomplet s’il ne s’attaquait pas à la crise de civilisationnelle de l’Occident. Défis et contradictions sévissent, tels que la montée du nationalisme, les inégalités sociales et les problèmes environnementaux.

Indispensable.