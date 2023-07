Darwin's Incident de Shun Umezawa reçoit le prix Asie ACBD 2023

Shun Umezawa, actif depuis 1998 et maintenant âgé d'une quarantaine d'années, s'est principalement concentré sur les histoires courtes, créant une série de portraits cyniques de l'humanité et de nouvelles de science-fiction.

Certains de ses recueils ont été traduits en italien et en espagnol, mais la France a découvert l'auteur avec Darwin's Incident, sa première série longue, qui a reçu des récompenses de prestige au Japon comme le Prix d'Excellence du Japan Media Arts et le Prix Manga Taishô en 2022. Une saga chaleureusement accueillie par la critique française, dont quatre tomes ont été traduits à ce jour. Le 5e opus est prévu pour octobre 2023.

Charlie est un humanzee - hybride mi-garçon mi-chimpanzé - qui fut secrètement créé dans un laboratoire californien. Il est adopté par un couple humain et son existence perturbe une société américaine déjà au bord du chaos. Avec un style graphique clinique et une approche à la Hollywood, Umezawa présente un savant mélange de spectacle intense et de réflexion existentielle, explorant les interactions entre l'homo sapiens et le reste du vivant.

Mais Darwin's Incident relève avant tout de la quête initiatique pour Charlie, créature unique en son genre, dotée d'un regard émouvant et d'une mélancolie constante, une surprenante combinaison de sagesse et d'innocence. Charlie, cet être qui est à la fois si proche et si différent de nous.

Crédits photo : Kana

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones