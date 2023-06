Dildoman : la parodie de Chainsaw Man qui détrône l'original

Le film, de 2 heures, dont le doux nom est Dildoman, est sorti sur Blu-Ray et autres plateformes numériques le 28 avril dernier au Japon. Résultat : 8600 copies vendues la première semaine. En face, le Blu-Ray d’anime Chainsaw Man n’a été écoulé qu’à 1735 exemplaires dans les mêmes conditions...

C’est la société de production Studio TMA qui est derrière cette adaptation parodique. Dans Dildoman, on retrouve les personnages principaux à peine détournés : Denji, Makima, Power et Rezé. L’œuvre est décrite comme, « une vibration lancinante couverte de désir », « un choc déchirant ! Plaisir pénétrant », et une « féroce sex Battle Fantasy »...

Dans l’intrigue de Dildoman, Chinji (Denji) a vécu une vie d’extrême pauvreté et est assassiné en plein travail. Il revit en tant que « Dildoman » grâce au « diable du gode », Gorota. Plus tard, il est repéré par le Département des chasseurs de diables et des affaires magiques, Bakima. S’ensuit la traque de démons aux motifs impurs…

Le phénomène Chainsaw Man

Avec 11 tomes parus depuis mars 2020 en France chez Kazé, le manga Chainsaw Man totalise près de 800.000 tomes vendus dans l’Hexagone d’après Edistat. Au Japon, Chainsaw Man est publié dans le Weekly Shônen Jump de Shueisha depuis le 3 décembre 2018.

Le volume 12 est sorti en avril de cette année aux éditions Crunchyroll. Il totalise 61.415 exemplaires vendus selon Edistat, entre les deux versions proposées à la v

Voici le synopsis de l’œuvre signée Tatsuki Fujimoto :

Denji est un adolescent qui vit avec son chien-démon-tronçonneuse, Pochita. À cause d’une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus crasse, cherchant avec Pochita à rembourser l’argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d’une organisation. Un jour, Denji est trahi et tué. Toujours conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démon…

C’est le studio d’animation MAPPA qui s’est chargé de l’adaptation en anime du manga. Elle a réalisé un travail similaire pour les oeuvres, L’Attaque des Titans Saison Finale, Gambling School, Yuri on Ice ou encore le film JUJUTSU KAISEN 0.

