Roman, BD, Jeunesse : les lauréats du Prix Maya 2023

Le jury était composé de Yolaine de la Bigne, fondatrice de l’Université d’été de l’animal ; Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l’Association Végétarienne de France ; Pierre Lucot, responsable du pôle nature du Mouvement Utopia ; Camille Silvert, Chargée de rédaction pour L214 Éducation et de Sophie Wyseur, vice-présidente de l’association Code Animal. Ensemble ils ont salué trois ouvrages :

Roman engagé

Le dernier des siens de Sibylle Grimbert, Editions Anne Carrière.

Oeuvre choisie pour sa sensibilité et sa qualité littéraire pour alerter sur l'effondrement de la biodiversité. Le récit donne à lire la relation hors norme entre un humain et un autre animal.

Bande dessinée engagée

Singes de Aurel, Editions Futuropolis.

Une bande dessinée extrêmement documentée, une démarche de vulgarisation scientifique remarquable portée par une image puissante et intelligente.

Livre jeunesse engagé

Je t’aime bleue de Barroux, Editions l’Ecole des loisirs.

Un ouvrage poétique pour les petits enfants, un message de respect et d'éveil à la vie marine et à l'écologie, délivré avec délicatesse.

L’annonce des lauréats a eu lieu le samedi 17 juin à 13h au studio de Radio Campus à Tours (37) en présence des jurés et de la marraine du prix.

En 2022, le Prix Maya avait récompensé Voix d’extinction de Sophie Hénaff (Albin Michel), Des graines et du boudin de Badger (Éditions La Plage) et La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garoche (Little Urban). Ève Marie Gingras pour son roman graphique Comment (et pourquoi) je suis devenue végane (Écosociété) avait reçu le Prix Maya des Lycéens.

