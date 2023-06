Après la bibliothèque des rêves secrets, Michiko Aoyama est de retour avec Un jeudi saveur chocolat. Nous voilà transportés dans le petit café Marble de Tokyo auprès de ses fidèles visiteurs. Dissimulées au fond d’une ruelle, les trois petites tables de bois brutes suffisent à accueillir tout un véritable écosystème plein de vie.

Et une jeune femme en particulier marque les habitués et les employés. Mme Cacao, ainsi est-elle surnommée, qui chaque jeudi vient s’installer pour rédiger une longue lettre en anglais. Au fil des pages, des chapitres et des couleurs qui leur sont associées, l’auteur nous transporte de Tokyo à Sydney dans un voyage hors du commun.

Les tranches de vie s’enchaînent et se construisent sous les yeux des lecteurs dans un quotidien qui s’écoule au rythme de la rivière qui borde le café et des saisons que l’on voit passer à travers la baie vitrée. Une ambiance qui n’est pas sans rappeler celle de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi.

Un roman choral doux et tendre, réconfortant comme une tasse de chocolat chaud. Écoutez ses désirs, savourez pleinement la vie et profitez de chaque instant, voici les messages de ce récit plein de petits bonheurs et de grands rêves.