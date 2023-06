Le prix Constantinople 2023 récompense Boualem Sansal et Delphine Minoui

Boualem Sansal est un auteur et essayiste reconnu pour son engagement en faveur de la liberté d'expression, la laïcité et des droits de l'homme. Né en 1949 à Thénia en Algérie, il a étudié l'économie et a travaillé pour le gouvernement algérien pendant plusieurs années.

En 2003, il est licencié en raison de ses critiques envers le régime politique en place. Depuis lors, il se consacre à l'écriture et est devenu une voix importante de la littérature algérienne contemporaine. Ses romans, traduits dans de nombreuses langues, arpentent les thèmes de la dictature, la censure et l'oppression, tout en offrant une réflexion sur l'identité et les sociétés. Il fut notamment le lauréat en 2011 du Grand Prix de la Francophonie.

Parmi ses ouvrages les plus significatifs, on peut citer Le Serment des barbares, édité en 1999 chez Gallimard, où il explore les conséquences de la guerre civile en Algérie dans les années 1990. Et de dépeindre la montée de l'extrémisme religieux et les violences qui en ont découlé. On peut également mentionner Rue Darwin en 2011, l'essai Gouverner au nom d'Allah en 2013, ou 2084 : La fin du monde en 2015, qui fait écho au 1984 de George Orwell, et qui reçut le Grand prix du roman de l'Académie française.

Ici, il offre une critique incisive des régimes totalitaires et de l'oppression religieuse. L'histoire se déroule dans un État théocratique où les individus sont soumis à une surveillance constante et à la censure, et où la liberté de pensée est réprimée.

Delphine Minoui est de son côté notamment la lauréate du prix Albert-Londres pour une série d'articles sur l'Irak et l'Iran en 2006. Parmi les ouvrages qu'elle a publiés, on peut citer Tripoliwood, sorti en 2011 chez Grasset, Je vous écris de Téhéran et Les Passeurs de livres de Daraya, tous deux parus au Seuil en 2015 et 2017. Son dernier texte, L'Alphabet du silence a été publié chez l'Iconoclaste en 2023.

La première édition du prix Constantinople a été partagée entre l'écrivain israélien Élie Barnavi et le Palestinien Elias Sanbar.

