Sous l'égide de Claude Lévi-Strauss, Tropicale Tristesse de Jean-Baptiste Maudet  

« Très très heureux » de cette récompense, Jean-Baptiste Maudet s’est mis dans la peau d’une femme pour son troisième roman, entre aventure et humour.

Entre humour et émotion

Tout part pour le personnage de Jeanne Beaulieu de l’achat de Tristes Tropiques du grand ethnologue et anthropologue, Claude Lévi-Strauss : « Ce dernier voulait d’abord écrire un roman d’aventure qui se serait appelé Tristes Tropiques et finalement il a abandonné, refusant de faire “du mauvais Conrad”. Quelle œuvre d’aventure aurait-il écrit, ce questionnement n’est pas allé jusqu’à guider mon écriture, mais m’a accompagné. » L’intrépide Jeanne remonte l’Amazone et le Guadalquivir, croisant le chemin de Frida Kahlo et de Don Quichotte...

Celui qui est installé aujourd’hui à Pau a publié deux romans avant ce dernier : Matador Yankee en 2019, Prix Orange du Livre 2019, et Des humains sur fond blanc en 2020. Tous les trois édités chez Le Passage : « Ce qui nous a séduit, c’est sa vision du monde, son humour, et sa capacité à appréhender de manière plaisante un sujet, comme ici l’aventure, ce qui n’est pas si commun », adjoint son éditrice.

Le juré depuis la première édition du prix, Côme Martin-Karl, nous confie : « Je suis très content que ce soit ce texte hyper touchant qui ait gagné. » Et d'ajouter : « Ça m’a surpris, parce que je ne suis pas du tout client de la littérature de voyage, et il y a une forme d’ironie nouvelle dans cette littérature que je trouve personnellement vieillotte, qui m’a beaucoup plu. C’est un peu un tour de force. »

L’auteur de La Réaction, publié en 2020 chez Gallimard, est également « heureux que ce soit des petites maisons comme Le Passage, que j’apprécie particulièrement, qui soit récompensée ».

Une partie du jury et des amis du lauréat lors de la remise du prix. ActuaLitté

Les coulisses d'un prix

Pour Côme Martin-Karl, c’est important que ce genre de récompense littéraire existe : « La production est tellement large chaque année que c’est tout à fait envisageable que des textes majeurs tombent dans l’oubli », affirme-t-il.

Sandrine Babu, jurée et la libraire créatrice du Prix avec l’écrivain Guillaume Perilhou, nous raconte comment est née l’initiative : « C’est d’abord une histoire d’amitié. Guillaume Perilhou, à l’époque chroniqueur littéraire sur France Info TV, était un habitué de la librairie l’Instant. Ce fou de livre devenu parrain de l’enseigne me propose un jour de lancer notre propre récompense. » Banco.

Un jury de « gros lecteurs » est monté, composé avec l’idée d’avoir des profils variés : des clients de la librairie, des auteurs, des éditeurs, des journalistes et des blogueurs littéraires. Chacun des 11 jurés, pour la première séance en commun, vient avec ces 2-3 gros coups de cœur : « On écarte tous ceux qui ont eu des grands prix et les écrivains trop célèbres », ajoute Sandrine Babu. Et de continuer : « Quand les clients de la librairie me disent, “Je n’en connais aucun”, je réponds, c’est parfait, c’est exactement ce qu’on veut faire : donner un peu de visibilité. » Chaque année, tout le monde peut participer aux votes de la sélection en ligne.

Elle nous révèle également les coulisses des délibérations, sans faux-semblants ni esprit de sérieux : « On on est rarement d’accord. » Elle développe : « On n’a pas les mêmes engouements, la même subjectivité, et c’est normal, mais en général, les 5 titres de la sélection finale sont appréciés par tous un minimum. » En définitive, outre de mettre en valeur un auteur injustement oublié, le prix est « un prétexte pour parler des livres, les mettre en lumière, en discuter, débattre du style, de ce que ça produit sur nous... »

Elle lance à présent un appel solennel : « Que les romans de Jean-Baptiste Maudet soient publiés en poche ! »

Les jurés de sélection de cette troisième édition sont : Sandrine Babu (libraire), Sylvestre Brodziak (libraire), Nicolas Carreau (journaliste et écrivain), Pauline Delabroy-Allard (écrivaine), Héloïse Goy (journaliste), Caroline Laurent (écrivaine), Côme Martin-Karl (écrivain), Bénédicte Pialat (lectrice), Gilles Plu (lecteur) et Paolo Queiroz (blogueur littéraire). Près de 1000 lecteurs ont ensuite voté en ligne pour élire le lauréat.

