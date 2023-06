Cécile Coulon préside le Prix landerneau des lecteurs 2023

Pour la 19e édition de la récompense, près de 1000 lycéens et apprentis ont élu Yamen Manaï lauréat Roman avec Bel abîme (Elyzad) et Théo Grosjean lauréat BD avec Le Spectateur (Soleil). Les prix ont pour but de sensibiliser les lycéens à la création écrite et graphique contemporaine et d’éveiller leur créativité tout en leur donnant des clés sur les métiers du livre.