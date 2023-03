Louise Mey, lauréate du Prix Landerneau polar 2023

Elle inscrit son nom au palmarès du Prix Landerneau Polar aux côtés de Fred Vargas, Sandrine Collette, Colin Niel, Gwenaël Bulteau et Hugues Pagan, lauréat l’an dernier pour Le Carré des indigents (Rivages Noir).

Petite Sale a été retenu parmi 5 titres sélectionnés par les 8 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc composant le jury. Lors des délibérations finales qui se sont déroulées en présence du président du jury Fabien Nury et de Michel-Édouard Leclerc, le vote de l’ensemble des libraires du réseau a été comptabilisé.

Le résumé de l'éditeur pour Petite Sale :

Catherine est pauvre. Catherine fait sale. Catherine parle peu. Elle n’aime pas qu’on la regarde – les filles qu’on regarde ont des problèmes. Au Domaine où elle travaille, elle fait partie de ces invisibles grâce à qui la ferme tourne.

Monsieur, lui, est riche. Il ne parle pas non plus – il crache ou il tonne. Et il possède tout.

Mais quand sa petite-fille de quatre ans disparaît ce jour glacé de février 1969, Monsieur perd quelque chose d’une valeur inestimable.

Dans cette vallée de champs de betterave, où chaque homme et chaque femme est employé de près ou de loin par Monsieur, deux flics parisiens débarquent alors pour mener l’enquête avec les gendarmes.

Car une demande de rançon tombe. Mais le village entier semble englué dans le silence et les non-dits. Personne ne veut d’ennuis avec Monsieur. À commencer par Catherine. Catherine qui se fait plus discrète et plus invisible encore. Catherine qui est la dernière à avoir vu la petite.