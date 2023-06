Nikos Kazantzaki est certainement le plus grand auteur grec du XXe siècle, et peut-être le plus important depuis Plutarque. Les plus célèbres textes : Alexis Zorba, La dernière tentation du Christ, extraordinairement adapté par Martin Scorsese avec le charismatique Willem Dafoe, ou Rapport au Greco.

Avant ses grandes oeuvres, et même les plus mineurs, en 1923 exactement, 33 ans, il s’écrie : « Les années passent et je n’ai rien fait », « Je suis toujours seul », « Mon Dieu, si je ne réussis rien dans ma vie, comment pourrais-je me consoler d'avoir perdu tant d’angoisse loin de Toi ? »

Dans la Berlin de Weimar où il s’initie au bouddhisme, et avec l’expérience chargée de l’URSS, il rédige la matrice, le programme, le bréviaire, le manuel : Ascèse (Exercices). À mesure que ses désirs et ambitions augmentent, il faut une discipline, une méthode : voici celle d’un immense écrivain.

Des devoirs à se fixer, des degrés à passer. Avancer, avoir la vision, agir, et finalement se taire. Le Zarathoustra de Nietzsche plane au-dessus de ces cent pages, à côté d’Ignace de Loyola et d’Épictète. Kazantzakis philosophe. Ce mystique aux yeux christiques avec lesquels toutes les souffrances apparaissent continuellement, vibre la Terre, et part en quête de son feu.

La tension de tous les contraires apparaît, et une exigence : « À présent je le sais. Je n’espère rien, ne crains rien, je suis libéré de l’esprit et du cœur, j’ai pris de la hauteur, je suis libre. C’est ce que je veux. Je ne veux rien d’autre. Je cherchais la liberté. »

Nikos est lyrique, extatique, deter. « Je crois aux innombrables masques éphémères que Dieu a revêtus au cours des siècles, et je perçois derrière son flux incessant son immuable unité. (…) Heureux, Seigneur, ceux qui entendent, qui s’élancent pour te délivrer et qui disent : "Toi et moi seuls existons". Heureux, Seigneur, ceux qui t’ont délivré et qui, unis à toi, disent : "Toi et moi, nous somme un." Et trois fois heureux ceux qui, sans jamais fléchir, portent sur leurs épaules le grand, le sublime, l’atroce secret : Même cet un n’existe pas ! »