Légendes & Lattes est un mélange inattendu de fantasy, tranche de vie et de romance. Viv est une orc mercenaire bien décidé à prendre sa retraite d’un passé sanglant. Pour se faire, elle se lance dans l’aventure entreprenariale. Elle est bien déterminée à ouvrir son propre café dans la ville de Tuine, où tous ignorent jusqu’à l’existence même du breuvage.

Accrochant Noirsaignée, sa fidèle épée, au mur de son établissement, c’est avec l’aide d’une succube, d’un hobgobelin et d’autres alliés plus improbables les uns que les autres que Viv devra faire face à une mafia locale coriace et aux préjugés qui le sont parfois encore plus.

Confortablement installé dans un univers douillet Légendes & Lattes est ce que l’on appelle un ouvrage de cosy fantasy. Avec des personnages que l’on pourrait croiser dans une partie de jeu de rôle d’Héroic Fantasy qui évoluent dans une histoire digne des romances contemporaines, le titre traduit par Stéphanie Chaptal casse les codes.

Inspiré par les Royaumes oubliés, Travis Baldree propose à ses lecteurs une expérience hors du temps et des clichés. Le récit donne parfois l’impression d’une partie d’Animal Crossing qui aurait rencontré l’univers de Donjons & Dragons. Une intrigue assez simple avec un final prévisible, mais avec laquelle on ne s’ennuie pas. En bref, Légendes & Lattes est un roman doudou dans lequel il fait bon se plonger avec une grande quantité de boisson chaude et de gourmandises associées.