Légendes & Lattes

Une tasse de fantasy, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance ! Viv, une orc mercenaire au passé sanglant, décide de changer de vie. A l'aide d'une légendaire pierre censée lui apporter la bonne fortune, elle se lance dans une entreprise audacieuse : la création d'un café. Un pari risqué, car dans la ville de Tuine, les elfes, lutins et autres ratelins ignorent tout de ce breuvage peu ragoûtant. Et lorsque les hommes de main du Madrigal, la mafia locale, viennent s'en mêler, et que l'un de ses anciens compagnons d'armes rôde alentour, Viv sait d'expérience que son aventure ne se déroulera pas sans embûches... Aux côtés d'une succube très perspicace, d'un hobgobelin mutique et de divers alliés improbables, Viv devra réussir à se tailler une place dans un monde qui lui est inconnu, tout en protégeant coûte que coûte ce qui compte le plus pour elle.