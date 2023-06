Presque soi

« Combien de plis, de replis, de déplis pour un origami ? »

Les mots se fondent dans les illustrations au pastel et à chaque nouvelle page on s'avance un peu plus dans le poème.

Un livre tout en douceur qui recueille des pensées poétiques. Un livre qui s'interroge sur le monde et qui nous suggère des chemins à suivre pour retourner à l'essentiel.

Martine Delerm est une autrice et illustratrice de littérature de jeunesse.

Elle partage nous partage sa passion entre le dessin et l'écriture. Plus qu'une écrivaine, elle nous offre des albums mélangeant mots et illustrations.

Connue pour ses textes poétiques et délicats, elle nous présente Zoé en 1999, Les parapluies mouillés, en 2006 ou encore Barnabé, peintre d'ombres, en 2009.