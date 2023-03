Presque soi

Recueil de pensées poétiques et inspirées, ce nouvel album de Martine Delerm interroge le monde à sa manière, avec beaucoup de douceur, et résonne particulièrement avec notre époque où l'incertitude gagne du terrain. Aux mots se mêlent des illustrations au pastel marquées par une infinie légèreté, formant ainsi un parcours poétique sensible et envoûtant qui nous suggère bien des possibles, des chemins à suivre pour retourner à l'essentiel : soi.