Live Forever. Tome 1

Sarah est une jeune adolescente, fan de musique rock, entourée de son groupe d'amis et un peu rebelle, elle est entourée d'une famille aimante jusqu'au moment où tout bascule.

Comment faire face à la mort d'un être cher quand on est aussi jeune ? Endeuillée par le décès soudain de sa mère, Sarah est assaillie par la douleur et le chagrin qu'elle ne sait plus gérer. Les rumeurs et les espoirs s'emmêlent dans sa tête et une sombre conviction en émerge : si la vie éternelle existe, elle ne perdra plus jamais ceux qu'elle aime.

Entre histoires de vampires et mystérieux parasites, laissez-vous entraîner dans la spirale infernale de Live Forever !

Par Cloé & Daniel de la Librairie Heroes de Saint-Étienne