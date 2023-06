Ce qui m'attend dans le noir

Un thriller qui glace le sang !

Suivez de près Allie, dont le quotidien est de plus en plus envahi par la paranoïa et un sentiment persistant d'être épiée en permanence. Le malaise s'insinue progressivement en nous, surtout lorsque nous faisons la connaissance de Shark (Matthieu), un adolescent effacé, dont l'obsession pour Allie semble prendre des proportions inquiétantes.

Harcèlement, question des modèles parentaux et de leur impact sur notre vision du couple, perte des illusions de l'enfance lors de la transition vers l'âge adulte... Ce roman vous tiendra en haleine jusqu'à son dénouement !

Une lecture inoubliable et des émotions intenses qui vous hanteront bien après avoir refermé le livre...

Par Quentin de la Librairie Heroes de Saint-Étienne