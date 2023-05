BD, roman, poésie, essai : découvrez les lauréats du Prix des libraires 2023

Les lauréats et lauréates sont sélectionnés chaque année par les libraires partout au Québec, plaçant ces prix parmi les évènements les plus fédérateurs et prestigieux du milieu littéraire. Au terme de deux mois de vote et de débats, le Prix des libraires du Québec dévoile les 6 livres dans les catégories Bande dessinée, Essai, Poésie et Roman/Nouvelles/Récit.

Prix Essai québécois :

L’habitude des ruines par Marie Hélène Voyer chez Lux éditeur

Ce prix s’accompagne d’une bourse de 5000 $ du Conseil des arts de Montréal.

Prix Poésie québécoise :

Mouron des champs par Marie Hélène Voyer aux éditions La Peuplade

Ce prix s'accompagne d'une bourse de 3000$ du Festival de la poésie de Montréal.

Prix du roman/nouvelle/récit hors Québec :

Les abeilles grises par Andreï Kourkov chez Liana Levi éditions, traduit par Paul Lequesne

« Chers organisateurs et cher jury du Prix des libraires du Québec. Je suis très touché de votre attention et très heureux de recevoir le Prix. Il y a quelques années, j’ai visité le Québec pour la première fois de ma vie et j’ai pris la parole lors d’un salon du livre à Montréal. Je garde un très bon souvenir de ce voyage et des conversations avec les lecteurs québécois. J’espère vivement que ce prix hâtera ma prochaine visite au Québec et mes prochaines rencontres avec des lecteurs. Je suis reconnaissant à tous les lecteurs du Québec pour l’intérêt qu’ils portent à mes livres et en général pour leur intérêt pour l’Ukraine. J’espère que ce prix renforcera davantage les liens culturels entre le Québec et l’Ukraine et incitera également les lecteurs ukrainiens à s’intéresser davantage à la culture et à la littérature québécoises. » – Andreï Kourkov

Prix du roman/nouvelle/récit québécois :

Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali aux éditions La Peuplade

« Je voudrais dire merci aux libraires. Plus que jamais, j’ai pu voir cette année l’influence que vous avez pour guider les lecteurs dans un monde saturé de sources de divertissement et d’informations… surtout quand vient le temps de proposer une brique de 700 pages! Aussi, je ne peux passer à côté d’un immense merci aux éditions La Peuplade. Je me sens privilégiée de faire partie d’une maison qui compte autant de gens talentueux et visionnaires tout en étant adorables. » – Dominique Scali

Billy Robinson, nommé libraire d’excellence en 2022, a déclaré à la revue Les Libraires : « L’écrivaine nous surprend à nouveau avec un roman foisonnant, magistral et d’une grande maîtrise! Un roman historique comme il s’en fait peu. On le savoure lentement, ce roman incroyablement prenant, porté par ce vent venu de la mer… »

Ce prix s’accompagne d’une bourse de 10.000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec

Prix Bande Dessinée hors Québec :

Nettoyage à sec de Joris Mertens aux éditions Rue de Sèvres

« C’est avec un grand plaisir que j’ai reçu la nouvelle que Nettoyage à sec a gagné le Prix des libraires du Québec. Inutile de dire que je suis bien ravi. Ce n’est qu’après une carrière de presque 30 ans en cinéma que j’ai commencé mon premier album Béatrice et puis Nettoyage à sec a été le deuxième. Ça me fait énormément plaisir que le livre soit apprécié et je remercie tous ceux qui ont voté pour ce livre parce que la concurrence était exceptionnelle dans cette catégorie. » – Joris Mertens

Marie-Hélène Vaugeois, de la Librairie Vaugeois, en a dit ceci : « Une BD fabuleuse qui nous prend par surprise ! Au-delà des illustrations qui sont des œuvres en soi, la trame de cette bande dessinée se développe subtilement et finit par nous happer ! »

Prix Bande dessinée québécoise

Parfois les lacs brûlent de Geneviève Bigué aux éditions Front Froid

« Il me faudrait plus que mille mercis pour vous dire toute la reconnaissance que j’ai pour ce prix. Jamais je n’aurais pu imaginer où en est cette bande dessinée aujourd’hui lorsque j’ai écrit les premières lignes. Parfois les lacs brûlent est, pour moi, un projet très spécial : c’est mon tout premier livre en tant qu’auteure, mais aussi en tant que bédéiste. Je trouve encore irréel de penser que ce livre existe, qu’il se retrouve dans les librairies et les bibliothèques, qu’il est lu par d’autres personnes. Il va sans dire que je suis profondément émue de le voir maintenant récompensé, j’en suis honorée ! » – Geneviève Bigué

Ce prix s’accompagne d’une bourse de l’association des libraires du Québec de 3000 $

Prix d’excellence de l’association des libraires du Québec :

Il a été attribué à Éliane Ste-Marie copropriétaire de la Librairie L’Exèdre, à Trois-Rivières. Éric Simard, président du conseil d’administration de l’ALQ, copropriétaire de la Librairie du Square et membre du jury, souligne le travail de cette dernière : « C’est à l’unanimité que le comité a choisi de remettre le prix de cette année à Éliane Ste-Marie. Par ce choix, nous voulons mettre en lumière le travail essentiel, et souvent colossal, qui s’exerce dans l’ombre de notre profession. Et Éliane en est la parfaite incarnation. »

Cette année a également été marquée par des réalisations exceptionnelles : l'autrice Marie-Hélène Voyer s'est distinguée dans les catégories Essai et Poésie, devenant ainsi la première double lauréate. De plus, la créatrice Geneviève Bigué, lauréate dans la catégorie Bande dessinée adulte, a également remporté le prix dans la catégorie Bande dessinée jeunesse en février dernier.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones