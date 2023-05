Écrit par Robert Venditti et illustré par Juan Doe, Clones (The Surrogates dans sa version originale) suit l’humanité dans un futur proche où la technologie permet la création de créatures de synthèse. Hommes et femmes ont la possibilité de contrôler des robots à distance pour vivre leur vie quotidienne.

Dans un monde sombre, l’inspecteur Harvey Greer, qui enquête sur la mort d’un de ces habitacles à forme humaine et découvre un complot visant à les détruire tous. Au fil de l’enquête se dessinent des forces puissantes abritant, évidemment, de bien sombres secrets.

Et si cette société futuriste, où l’humanité vit par procuration, n’était finalement qu’un vaste mensonge ?

Adapté en film en 2009, The Surrogates est devenu Clones, avec cette couverture reprenant l’affiche — et un Bruce Willis splendide.

À l’heure des transhumanismes les plus délirants, cette perspective d’un transfert de conscience dans une machine a plus de saveur encore. Surtout quand on se souvient que la BD est sortie voilà près de 20 ans…