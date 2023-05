Avec « Darna », Zineb Benjelloun nous invite à parcourir la mémoire de sa famille en prenant comme point de focal la maison marocaine qui les a tous accueillis. Cet espace domestique recouvre une importance capitale au Maroc (et dans les pays du Maghreb en général) et se révèle souvent conçu pour réunir des familles entières voire des générations à travers les années.

Au quotidien, l’intime se mêle aux tâches ménagères et les individualités, avec toute l’histoire et les manies que chacun charrie, se croisent et s’interpellent sans pour autant se percuter : comme des trajectoires parallèles que chacun respecte, même si certaines habitudes peuvent devenir irritantes.

Zineb Benjelloun dépeint ainsi avec humour une vie domestique dense, mouvementée, mais avant tout pleine de vie et de tendresse, en même temps qu’elle décrit des traditions méconnues.

Le récit se construit à partir de fragments qui dessinent une maille de souvenirs et finalement le tissu de ce livre, de cette mémoire familiale. Les images sont aérées, inventives, ne ressortent pas d’une tradition de bande dessinée, mais bien plutôt d’une création que se remodèle en fonction des intentions et des intensités narratives, avec la maladresse graphique qui accompagne souvent une démarche sincère et authentique.

Zineb Benjelloun livre un beau témoignage, un album singulier qui retranscrit avec sensibilité le quotidien d’une maison marocaine.