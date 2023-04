Le Syndrome du golem

#PrixFrontieres23 – 1982. Alors que la guerre froide est à son comble et que les tensions entre les États-Unis et l'URSS sont au plus haut. Arnaud Vogel, un jeune garçon de 12 ans est envoyé par son père en Suisse pour rejoindre une communauté d'espérantistes aux aspirations survivalistes.

Reprenant le dialecte du docteur Ludwik Zamenhof, fondateur de l'espéranto, notre héros prend l’ascendant sur un groupe dont il organise la survie. De plus en plus difficile et sauvage, cette épreuve initiatique est couronnée par l’apparition soudaine, en pleine montagne helvétique, d’un yeti assassin.

Un livre qui emmêle fiction et réalité et remonte jusqu'en 1936, là où le mythe de l'abominable homme des neiges a fait son apparition pour la première fois.