Le roi et l'horloger

Le romancier islandais Arnaldur Indridason délaisse quelque peu la fiction policière pour emprunter une nouvelle voie : celle du roman historique. Événements et personnages réels, pour plonger dans un drame humain…

Jon Sivertsen, artisan islandais, travaille à une réalisation unique : une horloge astronomique destinée au roi du Danemark, Christian VII. À la tête du royaume, l’autorité du monarque chancelle, considéré comme fou — son fils œuvre pour l’écarter de la cour. Lors de multiples visites nocturnes, l’horloger raconte au souverain l’histoire de son père et sa mère adoptive, exécutés sur l’ordre du père de Christian.

En ce début de XIXe siècle, l’Islande est propriété danoise et une intrigue complexe et émouvante se profile. Deux histoires se déroulent : l’une prend place dans ces fjords à l’ouest du pays, quelques dizaines d’années plus tôt. L’autre, presque en huis clos, s’ancre dans le palais de Copenhague, où Sivertsen répare une pièce ancienne et merveilleuse d’horlogerie.

Un récit épique remarquable, unique dans l’œuvre de cet écrivain. À mi-chemin entre le thriller et le conte universel, deux hommes qu’une société entière sépare deviennent complices. Et pour les amateurs, l’horloge de Habrecht, réalisée en 1594, est à découvrir dans le château de Rosenborg…