Traîtres. Nouvelle histoire de l'infamie

Quand on vous parle de trahison à qui pensez-vous ? Judas ? Dalila ? Le Grand Condé ?

Et qu’est-ce que trahir ? Est-ce changer de camps, refuser d’obéir ? Mais si l’on estime être dans son droit, trahit-on toujours où faisons-nous acte de résistance, de bravoure ? La trahison n’est-elle qu’une question de date comme l’aurait dit Talleyrand ?

Sous la direction de Franck Favier, auteur d’un Bernadotte - dont on peut se demander également s’il a trahit ou non Napoléon - et de Vincent Haegele, 12 historiens et historiennes vont dresser un panorama de ce qu’est la traîtrise qu’elle soit l’œuvre d’un homme ou d’un groupe.

Du XVe au XXe siècle et ce sur tous les continents, pourquoi les traîtres nous fascinent-ils autant ?

Traîtres. Une nouvelle histoire de l’infamie publié chez Passés composés vous répond !