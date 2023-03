#PrixFrontieres23 – « Un homme foutu » : c'est comme ça qu'il se décrit. Un ancien journaliste vit cloîtré dans son appartement parisien depuis des années avec presque aucun contact avec le monde extérieur.

Un jour, un appel téléphonique fait basculer sa vie. La femme qu'il aimait, Alma, est décédée. Un choc pour lui qui se prépare pour aller à l'enterrement s'en jamais y assister. À la place, il prend un sac à dos, quelques affaires et sort de chez lui avant de jeter ses clefs dans une bouche d'égout.

Sortir de cet appartement, sortir de cette routine insupportable... sortir dans la rue qui devient petit à petit son domicile, changeant d'endroit tous les jours. Il gambade dans la ville en évitant seulement son ancien chez-soi. Il a quelques brefs échanges avec des femmes qui lui font penser à Alma...

Les souvenirs le hantent et ses fantômes qu'il essayait de fuir et de semer le rattrapent. En allant de l'autre côté de la méditerranée, en quittant le Liban, il voulait se débarrasser de tout son passé et de toutes ses souffrances.

Bleu nuit est la couleur du ciel et de la mer du Liban. Et c'est ce même Liban qui hante le narrateur, qui lui rappelle son enfance, sa mère et la guerre.