A(ni)mal de Cécile Alix, Prix RTS Littérature Ados 2023

Plus de 600 adolescentes et adolescents de Suisse romande ont débattu dans leur classe ou leur club de lecture des cinq livres en lice. Le jury composé de sept jeunes de 13 à 15 ans, représentant chacune et chacun un canton romand, s’est réuni dans les locaux de la RTS à Lausanne pour désigner la lauréate.

À LIRE : Découvrez la sélection du Prix RTS Littérature Ado 2023

A(ni)mal raconte l’histoire de Miran, 15 ans, contraint de fuir son pays en guerre et de s’en remettre à des passeurs. Le roman relate l’errance et la survie de cet adolescent, les dangers qu’il encourt, les peurs qui l’assaillent et l’espoir qui le nourrit.

Le jury a été touché par la description extrêmement détaillée d’une réalité dont on entend souvent parler, mais qu’on ne connaît absolument pas. Le jury a également souligné « l’écriture poétique » employée par l’autrice.

Autrice et conférencière, Cécile Alix vit en France. Elle écrit pour les enfants, adolescents, adolescentes et jeunes adultes. Parallèlement, elle s’intéresse à la pédagogie sociale et intervient auprès de jeunes atteints de troubles cognitifs ainsi qu’en tant que formatrice auprès du corps enseignant.

Le prix sera remis le mercredi 22 mars entre 13h et 15h au Salon du livre de Genève à Palexpo, lors d’une cérémonie animée par la journaliste Tania Chytil. L’influenceuse littéraire Audrey Tribot, plus connue sous le pseudonyme Le Souffle des mots, participera à la cérémonie.

La lauréate 2023 succéde au scénariste, réalisateur et romancier Alain Gagnol qui remportait l’édition 2022 avec Même les araignées ont une maman paru aux éditions Syros.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones