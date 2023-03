Le sacré, que l’on soit croyant ou non, à toujours eu une place importante dans le conscient collectif. Il suffit de voir quels efforts ont fait les pompiers de Paris pour sauver la Couronne d’épines de la cathédrale Notre-Dame en feu en avril 2019.

Cette même couronne qui illustre ici ce livre intitulé « Le Trésor des rois », écrit par la maîtresse de conférence HDR à l’université Sorbonne Paris et publié aux éditions Perrin .

Car ne nous méprenons pas, ici trésor est quasiment synonyme de saintes reliques et après l’épisode des rois maudits, de la peste noire et en pleine guerre de Cent Ans, un peu de ferveur religieuse et de sacré dans la vie des français et de leurs souverains ne seraient pas du luxe.

Dans cette étude précise et accessible, l’historienne nous éclaire sur les possessions de ces reliques et sur les obligations qu’elles entraînaient vis à vis du cérémonial religieux.

Ce trésor servira aussi, et surtout, d’outils de communication pour le pouvoir en place, Charles V en France pour commencer, afin de renforcer le « corps politique » et rassurer le peuple voire le contenir. D’où cette frénésie qui gagna toutes les cours d’Europe.

Suivez donc ces rois dans la confection de leurs collections saintes puis dans leurs pèlerinages et quêtes du salut.