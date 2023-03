Wormwood Tome 1 : Gentleman zombie

Amorcée en 2008, la série Wormwood tient du petit bijou entre humour noir et potache, comme Ben Templesmith (au dessin ET au scénario), sait en concocter. Le pitch est un brin lugubre : Wormwood est un asticot, originaire d’une dimension lointaine, qui a vécu des milliers d’années (et peut-être plus encore).

Dans son jeune temps larvaire, lui et ses frères ont dévoré la chair de dieux et déesses morts, tout en absorbant une partie de leurs pouvoirs, aussi bien que de leur connaissance. Puis, Wormwood est parti à la découverte du TRÈS vaste monde, avant de s’installer sur Terre, conquis par trois arguments imparables : la bière, les cigarettes et le sexe.

Il a élu domicile dans l’orbite vide d’un cadavre, qui lui permet de se déplacer et d’avoir une présence. Et s’est constitué une équipe : M. Pendule, robot entièrement construit par ses soins, avec une tronche de chanteur de ZZ Top, Medusa, son ex et Phébée, sa garde du corps. Toutes deux sont immortelles, et travaillent dans une boîte de strip-tease, qui abrite une porte interdimensionnelle.

Secouer le tout, le cocktail démoniaco-satirique est totalement dingue, hilarant et dessiné avec une ambiance extraordinaire. Ajoutez des créatures infernales ou plus simplement débiles, dégustez glacé. Quatre volumes sont aujourd’hui parus : lançons une pétition pour que les deux derniers soient enfin traduits.