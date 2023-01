Lancement du Prix “Facile à lire” Bretagne 2023 en huit livres

Huit ouvrages sont en lice, et le dispositif sera élargi : 13 communes participaient au Prix en 2017, 37 en 2019, 52 en 2021. Elles seront 68 en 2023, réparties sur l’ensemble du territoire breton. En lien avec des partenaires sociaux et du champs de la santé, elles organiseront des rencontres avec les auteurs et des temps de médiation spécifiques, à l’attention de publics plutôt éloignés du livre et de la lecture, autour des 8 ouvrages de la sélection.

68 communes participantes

Les villes bretonnes, déjà engagées dans la démarche « Facile à lire », participeront à cette quatrième édition du Prix. En lien avec des partenaires sociaux et du champs de la santé, elles organiseront des rencontres avec les auteurs et des temps de médiation spécifiques, à l’attention de publics plutôt éloignés du livre et de la lecture.

Ces temps s'établiront autour des 8 ouvrages de la sélection. Réunies pour une séance de lancement du Prix à Pontivy le jeudi 6 octobre 2022, les bibliothèques sont réparties géographiquement en Bretagne.

Sélection complète

Les titres ont été sélectionnés et seront soumis aux votes des lecteurs bretons entre janvier et juin 2023 :

• La Clef, Arnaud Le Gouëfflec texte, John Trap, Laurent Richard illustrations, Locus-Solus, 2022

• L'Echarpe rose, Patricia Hespel, Weyrich, 2020

• L'Herbier philosophe, Agnès Domergue texte, Cécile Hudrisier illustrations, Grasset, 2020

• Le Mal de mer, Adrienne Yabouza textes, Philippe Sternis illustrations, Jeanne Pistinier pictogrammes, Lescalire, 2021

• Les Pieds dans la terre, Claire Lecoeuvre texte, Arnaud Tételin illustrations, Les éditions des éléphants, 2022

• Qui êtes-vous Monsieur Eiffel ? Adriana Kritter, Didier Fle, 2020 ( livre + MP3)

• Le Trésor, Julia Thevenot, Thierry Magnier collection petite poche, 2021

• Voyage au bout de l’enfance, Rachid Benzine, Seuil, 2022

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones