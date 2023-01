Dans la famille Dior, nous demandons la sœur, Catherine : Miss Dior.

C’est en faisant des recherches sur le grand couturier que l’ancienne rédactrice en chef au Harper’s Bazaar, Justine Picardie, découvre le parcours de cette sœur quasiment oubliée de l’Histoire. Si l’autobiographie « Christian Dior et moi » reste sa source principale, ses recherches l’entrainent dans un périple émouvant dans des lieux idylliques et / ou d’horreur absolue où « vécut » Catherine Dior.

Dès 1940, elle se met au service de la Résistance comme une évidence. Entre bourgeoisie et problématique très terre à terre, nous découvrons une vie fascinante, émouvante et terrible.

Publiée chez Flammarion , cette biographie retrace l’ héroïsme de cette femme qui œuvra à renseigner les alliés sur les mouvements de l’armée allemande. Arrêtée en 1944 par la Gestapo, torturée rue de la Pompe puis déportée au camp de Ravensbrück.

À travers la destinée de cette femme c’est tout un pan de l’histoire du milieu de la mode, pas toujours reluisant, et celle de femmes résistantes qui sont mises en lumière.

Fort bien documentée et illustrée, cette biographie vous fera découvrir « le destin insoupçonné de Catherine Dior » et de bien d’autres personnes, qui méritent le coup de projecteur… et plus encore !