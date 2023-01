Quatre finalistes pour le Prix Régine Deforges 2023

La 19e édition du festival international Quais du Polar se tiendra du 31 mars au 2 avril 2023. Plus de 120 auteurs et autrices du monde entier sont attendus, et de nombreux prix littéraires seront remis à cette occasion. Cette année, un nouveau prix, « Polar et Justice », en partenariat avec le Tribunal judiciaire de Lyon et le magazine Society, sera lancé.