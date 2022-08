Rude temps d’estourbailles en Royaume de Yolande

Certains étudiants en Histoire se rappelleront quel plaisir ils eurent à s’envoyer des messages en style médiéval après en avoir découvert les spécificités. L’opportunité de proposer une langue scandée, aux tournures surannées et aux relents de ferrailles et pierres taillées.

Guillaume Lebrun semble s’amuser de la même manière, et tout ce qui ne sent pas l’effort est forcément plus charmant. Réinventer l’épopée de Jeanne d’Arc et la si romanesque opposition entre les Armagnacs et les Bourguignons, dans une France dépecée et à feu et à sang, ne peut qu’être enthousiasmant.

Le personnage principal, Yolande, est plein de verve, et on prend un plaisir certain à suivre l’histoire de ces Jehanne à l’école des prophétesses. On regrettera néanmoins un certain regard ricanant sur la période. On sent que Kaamelott est passé par là.

Dossier - Rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles