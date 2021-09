Tatiana de Rosnay, dans l'intimité de Daphné du Maurier, Virginia Woolf et Zola

À travers les territoires intimes des ces trois grands auteurs, Tatiana de Rosnay nous convie à un voyage littéraire ludique, original et fantasque nous entraînant ainsi sur leurs traces, dans les lieux où ils vécurent (Cornouailles, Sussex, Yvelines), mais aussi à travers leur processus d’écriture et leur imaginaire, nous révélant ainsi les sources de sa propre inspiration.

Territoires intimes, sur les traces de Daphné du Maurier, Virginia Woolf et Émile Zola se compose de trois épisodes de 35 minutes, écrits et lus par Tatiana de Rosnay, réalisés par Audrey Siourd (Grimm and Co) et sera disponible chez Kobo - La Fnac dès le 30 septembre.

À cette occasion, Tatiana de Rosnay lira des extraits choisis de l'oeuvre au Salon Fnac Livres le 30 septembre à 20h30.

PODCAST: Tatiana de Rosnay : "Je redoute la routine"

Née en 1961, Tatiana de Rosnay est l'autrice de treize romans traduits dans une quarantaine de pays. Parmi eux, l'incontournable Elle s'appelait Sarah (traduit par Agnès Michaux, pour les éditions Livre de Poche). Plusieurs de ces oeuvres ont été adaptées au cinéma.