Aventures heureuses

Quatre romans, quatre aventures, dans une fresque qui balaye l’Histoire du XVe au XVIIIe siècle. Jean-Christophe Ruffin évoque le choc civilisationnel qui se présente toujours quand des peuples se croisent, se rencontrent ou s’affrontent.

Des ouvrages parus entre 1995 et 2017, ici réunis pour un voyage à travers les époques et les territoires – de la Corne de l'Afrique aux côtes du Brésil, de l'île de Chios à la Sibérie, en passant par Madagascar et l'Egypte..

Un recueil sensationnel, qui réflète la triple carrière de l’auteur : médecin, humanitaire et diplomate.