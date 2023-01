90 ans et deux nouveaux jurés pour le Prix des Deux Magots

La remise du 90e Prix aura lieu le lundi 25 septembre 2023. De nombreux événements émailleront cette célébration (lectures, causerie, spectacle musical), en présence de grandes personnalités des lettres et du théâtre. La journée, qui verra se croiser littérature, musique et poésie, se clôturera par un dîner gastronomique.

Créé en 1933, en réaction au Prix Goncourt jugé trop académique, et attribué à Raymond Queneau, le prix a pour vocation de mettre en lumière un talent littéraire, romancier ou essayiste, qui vient d’éclore ou qui ne bénéficie pas de la reconnaissance qu’il mérite. Toutefois, le choix du jury procédant largement de son enthousiasme et de ses coups de cœur, il ne s’interdit pas d’accorder ses suffrages à un ouvrage ne répondant pas aux critères établis. Car tel est son bon plaisir, qui est aussi celui de l’esprit des lieux — artistique et non- conformiste par excellence.

« Réfléchir au 90e anniversaire du Prix a été pour nous l’occasion de nous plonger dans son histoire et de nous rendre compte que les premières éditions avaient eu lieu en automne. Nous avons eu envie de recoller à cet esprit historique et de revenir dans la mêlée, avec le pari d’être cette fois parmi les premiers à repérer les grands livres de la rentrée littéraire d’automne. » - Étienne de Montety, Président du jury

Quelques lauréats :

- Antoine Blondin

- Albert Simonin

- Pauline Réage

- Elvire de Brissac

- Roland Topor

- Michel Del Castillo

- Geneviève Dormann

- Sébastien Japrisot

- Christian Bobin

- Marc Lambron

- Jérôme Garcin

- Serge Joncour

Pour ses 90 ans, le Prix accueille deux nouveaux jurés : Clara Dupont-Monod et Abel Quentin. Isabelle Carré a rejoint le jury lors de sa dernière édition.

Présidé par Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain, le jury du Prix des Deux Magots réunit les personnalités suivantes :

- Laurence Caracalla, journaliste et écrivain

- Isabelle Carré, actrice et écrivain

- Jean Chalon, journaliste et écrivain

- Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain

- Eric Deschodt, journaliste et écrivain

- Pauline Dreyfus, écrivain

- Clara Dupont-Monod, écrivain et éditrice

- Benoît Duteurtre, producteur de radio et écrivain

- Pierre Kyria, écrivain

- Marianne Payot, journaliste

- Abel Quentin, écrivain

Le Café des Deux Magots est depuis plus d’un siècle un lieu prisé des écrivains, artistes et réalisateurs. Les plus grands noms de la culture française du siècle dernier l’ont fréquenté : Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry, André Breton, Léon-Paul Fargue, André Gide, Jean Giraudoux, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Elsa Triolet, Louis Aragon, Antoine Blondin, Boris Vian, Pablo Picasso, Fernand Léger, Jacques Prévert...

Véritable institution littéraire, Les Deux Magots ont pris part à la création de deux prix prestigieux : le Prix emblématique des Deux Magots, fondé en 1933, et le Prix Pelléas, qui récompense « l’ouvrage sur la musique aux plus belles qualités littéraires », remis au mois d’avril.

Depuis 2018, il abrite également le Prix Apollinaire, le plus grand prix de poésie en France, remis au mois de novembre. Autour de ses prix, le café des Deux Magots organise une « saison » de rencontres littéraires (les « Lundis des écrivains »), concerts (les « Jeudis du Jazz »), soirées exceptionnelles (« L’été littéraire des Deux Magots ») fréquentés par de nombreuses personnalités du monde culturel d’aujourd’hui.

Crédits photo : Café des Deux Magots - Jim Nix (CC BY-NC-SA 2.0)