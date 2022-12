Murielle Szac, lauréate du Prix Littéraire des Avignonais 2022

Remis chaque année et doté de 15.000 €, le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire est ouvert aux auteurs d’expression française et aux œuvres éditées entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ou au cours de l’année précédente. On entend par « essai littéraire » tout ouvrage dans lequel l’auteur, se fondant sur une expérience personnelle de la création, interroge la littérature par les moyens de la langue littéraire.